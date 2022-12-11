В Британии назвали суровикина опасным противником для украинской армии
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Новый командующий так называемой специальной военной операцией сергей суровикин, известный как “генерал Армагеддон” после войны в Сирии и Чечне, стабилизировал линию фронта в Украине и ввел дисциплину. Аналитики утверждают, что беспощадность генерала делает его опасным противником для украинской армии.
Об этом сообщает британская газета The Telegraph, информирует УНН.
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“Он, пожалуй, самый компетентный командир, которого россия назначила на эту должность”, — подчеркнула старший исследователь политики Rand Corporation и американского аналитического центра безопасности Дара Массикот.
Детали
Генерал суровикин принял командование российскими войсками в Украине именно тогда, когда оно достигло дезорганизации и деморализации.
Источник сообщает, когда российская армия на юге Украины потерпела крах, генерал убедил владимира путина разрешить отступить от Херсона, чтобы не закончить “кровавой бойней российских войск”.
Аналитики отмечают, что россия стремится сломить моральный дух граждан.
“Сейчас российские войска ежедневно обстреливают Херсон артиллерийскими снарядами и накрывают объекты гражданской инфраструктуры по всей Украине”, — добавляют исследователи.
При этом, по мнению издания, суровикина назначили не для обороны, и путин будет ждать от него “большей агрессии и большего военного успеха”.
Дополнение
Российский “мясник” сергей суровикин — командующий группировкой российских войск в Украине — сделал ряд циничных заявлений для росСМИ об “успехах” в войне и отметил, что “россия желает, чтобы Украина была независимой от Запада и НАТО и дружественным для россии государством”.