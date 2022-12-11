В Британії назвали суровікіна небезпечним супротивником для української армії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Новий командуючий так званою спеціальною військовою операцією сергій суровікін, відомий як “генерал Армагеддон” після війни в Сирії та Чечні, стабілізував лінію фронту в Україні та ввів дисципліну. Аналітики стверджують, що нещадність генерала роблять його небезпечним супротивником для української армії.
Про це повідомляє британська газета The Telegraph, інформує УНН.
Цитата
“Він, мабуть, найкомпетентніший командир, якого росія призначила на цю посаду”, — наголосила старший дослідник політики Rand Corporation і американського аналітичного центру безпеки Дара Массікот.
Деталі
Генерал суровікін прийняв командування російськими військами в Україні саме тоді, коли воно досягло дезорганізації та деморалізації.
Джерело повідомляє, коли російська армія на півдні України зазнала краху, генерал переконав володимира путіна дозволити відступити від Херсону, щоб не закінчити “кривавою бійнею російських військ”.
Аналітики зазначають, що росія прагне зламати моральний дух громадян.
“Зараз російські війська щодня обстрілюють місто Херсон артилерійськими снарядами та накривають об’єкти цивільної інфраструктури по всій Україні”, — додають дослідники.
При цьому, на думку видання, суровікіна призначили не для оборони, і путін чекатиме від нього “більшої агресії та більшого військового успіху”.
Доповнення
Російський “м’ясник” сергій суровікін — командувач угрупуванням російських військ в Україні — зробив низку цинічних заяв для росЗМІ про “успіхи” у війні і зазначив, що “росія бажає, щоб Україна була незалежною від Заходу та НАТО і дружньою для рф державою”.