В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование

В Уэльсе произошел взрыв на заводе крупнейшего британского производителя оружия BAE Systems, который специализируется на артиллерии и боеприпасах к ней. Об этом пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

Инцидент произошел в графстве Монмутшир в деревне Гласкоуд. По официальной информации, взрыв в одном из помещений завода зафиксировали в 10:49 по британскому времени. Пострадавших и раненых нет, однако полиция быстро оцепила район, а на заводе ввели в действие протоколы чрезвычайных ситуаций.

Сейчас начали совместное расследование с пожарно-спасательной службой Южного Уэльса о причинах взрыва.

Причины взрыва пока неизвестны. На место вызвали Управление здравоохранения и безопасности. Тем временем в BAE Systems заявили, что риска для местного населения нет.

Справочно

BAE Systems - ведущий поставщик вооружений по заказу оборонных ведомств Великобритании и США. На его предприятиях работают 93 000 человек в 40 странах.

Напомним

Великобритания и BAE Systems подписали соглашения о том, что компания будет ремонтировать и обслуживать пушки L119 в Украине за британские средства, уменьшая логистику для украинских военных и привлекая партнерские средства в страну.