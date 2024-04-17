В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
  •  107487 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  147098 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  147447 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  138303 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  113355 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  126074 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  137850 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137362 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  123933 просмотра

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15 апреля 2024, 07:40  •  103505 просмотра

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Публикации

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В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование

На заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды и вооружение, произошел взрыв, Предварительно без пострадавших, однако правоохранители уже начали расследование.

Новости Мира •   •  7983 просмотра
В Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, которая производит артиллерийские снаряды: начато расследование

День третий: возле парламента Грузии собирается новый митинг против закона "об иноагентах"

Тысячи протестующих уже третий день подряд собираются у здания грузинского парламента, протестуя против противоречивого закона об "иностранных агентах" и перекрывая проспект Руставели.

Новости Мира •   •  8221 просмотра
День третий: возле парламента Грузии собирается новый митинг против закона "об иноагентах"

Военные Украины делятся боевым опытом с офицерами Австралии и Финляндии в рамках многонациональных курсов подготовки

Украинские военнослужащие обмениваются боевым опытом по тактике, борьбе с беспилотниками и ведению окопной войны с офицерами из Австралии и Финляндии во время многонациональных тренингов по лидерству в рамках операции "INTERFLEX" под руководством Великобритании.

Война •   •  10324 просмотра
Военные Украины делятся боевым опытом с офицерами Австралии и Финляндии в рамках многонациональных курсов подготовки

Украина открыла посольство в Ботсване - МИД

Украина открыла свое посольство в городе Габороне, что в Ботсване. Это стало 16-й украинской дипломатической миссией в Африке.

политика •   •  9731 просмотра
Украина открыла посольство в Ботсване - МИД

В госпитали Севастополя военные рф везут раненых при ударе по аэропорту Джанкой

Российские военнослужащие, получившие ранения в результате ударов по аэропорту Джанкой в оккупированном Крыму, доставлены в больницы Севастополя.

Война •   •  10221 просмотра
В госпитали Севастополя военные рф везут раненых при ударе по аэропорту Джанкой

Атака рф на Чернигов: около 80 человек обратилось в больницы

17 человек погибли и 78 получили ранения, более 40 были госпитализированы в результате российских ракетных ударов по Чернигову.

Война •   •  10142 просмотра
Атака рф на Чернигов: около 80 человек обратилось в больницы

ПАСЕ признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды - нардеп

Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды и влияния, а патриарха кирила и ее иерархов - соучастниками преступлений россии против Украины.

Война •   •  11679 просмотра
ПАСЕ признала российскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды - нардеп

Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Министром торговли США Джиной Раймондо, чтобы обсудить усиление санкций против россии с целью ослабления ее способности производить оружие, конфискацию замороженных российских активов и усиление экономического сотрудничества между Украиной и США.

Экономика •   •  11212 просмотра
Шмыгаль встретился с министром торговли США: обсудили экономическое сотрудничество и новые санкции против рф

Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе

Премьер-министр Грузии утверждает, что противоречивый закон об "иностранных агентах" направлен на предотвращение "украинизации" и защиту суверенитета страны, несмотря на критику Запада, что он противоречит нормам ЕС.

Новости Мира •   •  9589 просмотра
Закон об иноагентах призван "предотвратить украинизацию" Грузии - премьер Кобахидзе

россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления

россияне привлекли несовершеннолетних, в том числе детей, вывезенных с оккупированных украинских территорий, к производству иранских беспилотников-камикадзе "хахед" в Татарстане.

Общество •   •  11537 просмотра
россияне привлекли несовершеннолетних к производству "шахедов", среди них незаконно вывезенные из Украины дети - Центр нацсопротивления