В Бразилии во время процедуры физиотерапии умер 22-летний футболист

22-летний бразилец восстанавливался после травмы колена и отправился в больницу на сеанс физиотерапии. Отмечено, что при проведении процедуры Кортесу неожиданно стало плохо и он умер.

“Я удивлен и поражен смертью Кортеса. Утром Тьяго связался с нами, чтобы поговорить про физиотерапию. Я поговорил с его сестрой и передал в клуб просьбу игрока. Он был в команде не так долго, но было видно, что он отличный парень. Тьяго ничего не усложнял, усердно работал и ходил в церковь. Он собирался помочь нам, но теперь мы все обеспокоены”, — сказал президент клуба Папа Морейра в интервью “Globo Esporte”.

Как писал УНН, 25-летний спортсмен НХЛ погиб из-за операции на мозге.