В Бразилії під час процедури фізіотерапії помер 22-річний футболіст
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Бразильський ФК "Гуарані" повідомив про смерть 22-річного оборонця команди Тьяго Кортеса, передає УНН.
22-річний бразилець відновлювався після травми коліна та вирушив до лікарні на сеанс фізіотерапії. Зазначено, що під час проведення процедури Кортесу несподівано стало зле і він помер.
“Я здивований і вражений смертю Кортеса. Вранці Тьяго зв’язався з нами, щоб поговорити про фізіотерапію. Я поговорив з його сестрою і передав в клуб прохання гравця. Він був в команді не так довго, але було видно, що він відмінний хлопець. Тьяго нічого не ускладнював, старанно працював і ходив до церкви. Він збирався допомогти нам, але тепер ми всі стурбовані”, — сказав президент клубу Тато Морейра в інтерв’ю “Globo Esporte”.
Як писав УНН, 25-річний спортсмен НХЛ загинув через операції на мозку.