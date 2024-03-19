В ближайшем будущем формат "Рамштайн" останется неизменным - Остин

На данном этапе формат заседаний "Рамштайн" останется неизменным. Однако в будущем будет определенная трансформация. Об этом заявил глава Минобороны США Ллойд Остин во время брифинга по итогам заседания контактной группы в формате Рамштайн-20, передает УНН.

На вопрос, есть ли план каким-то образом переформатировать встречи в формате Рамштайн, Остин ответил: "Я думаю, что встреча именно в таком формате на самом деле была очень эффективной. Это уже 20-я встреча. Каждую встречу посещает огромное количество участников. Это очень важный форум для участников для того, чтобы выразить преданную помощь Украине. Здесь в фокусе внимания есть Украина. Мы рассматриваем долгосрочную перспективу оказания помощи Украине для того, чтобы ее мощности не уменьшались, а вместо этого только увеличивались".

Он отметил, что страны, которые согласились возглавлять такие встречи и в конце концов коалицию из мощностей, понимают насколько важно сдерживать подобную агрессию не только сегодня, но и в будущем.

"Конечно будет определенная трансформация в будущем, я убежден, но на данном этапе именно такой формат по успешному предоставлению того, что она (Украина - ред.) нуждается, я думаю в ближайшем будущем останется неизменным", - сказал Остин.

Дополнение

Ранее Остин заявлял, что контактная группа по вопросам обороны Украины продолжает двигаться вперед на полной скорости, чтобы предоставить Украине те способности, которые ей необходимы.