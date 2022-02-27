В Беларуси начались переговоры между Украиной и Россией

Детали

Вениславский заявил, что переговоры уже начались. Однако российские СМИ сообщают, что делегации только прибывают к месту их проведения.

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Как стало известно, ​Президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российской стороной в Гомельской области.

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры Украины и России на территории Минска не состоятся. Эту площадку выбрал не Минск и не Украина. Российская Федерация обстреливает наши земли с территории Беларуси, что демонстрирует факт того, что "братья-белорусы" занимают оппозиционную сторону.