В Білорусі розпочалися переговори між Україною та Росією
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Білорусі розпочалися переговори між російською та українською делегаціями. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив депутат фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський, повідомляє УНН.
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Веніславський заявив, що переговори вже почалися. Однак російські ЗМІ повідомляють, що делегації тільки прибувають до місця їх проведення.
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Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською Стороною в Гомельській області.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.