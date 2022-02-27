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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 19650 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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В Білорусі розпочалися переговори між Україною та Росією

В Білорусі розпочалися переговори між Україною та Росією

Київ • УНН

 • 1211446 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. У Білорусі розпочалися переговори між російською та українською делегаціями. Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив депутат фракції "Слуга народу" у Верховній Раді, представник президента України у Конституційному суді Федір Веніславський, повідомляє УНН.

Деталі

Веніславський заявив, що переговори вже почалися. Однак російські ЗМІ повідомляють, що делегації тільки прибувають до місця їх проведення.

Додамо

Як стало відомо, Президент України Володимир Зеленський погодився на переговори з російською Стороною в Гомельській області.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що переговори України і Росії на території Мінська не відбудуться. Цей майданчик вибрав не Мінськ і не Україна. Російська Федерація обстрілює наші землі з території Білорусі, що демонструє факт того, що "брати-білоруси" займають опозиційну сторону.

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