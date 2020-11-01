В Берлине начал работу новый аэропорт: его должны были открыть еще в 2011 году

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Киев  •  УНН

 • 12604 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. В субботу, 31 октября, в столице Германии официально открыли международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER). Аэропорт начал деятельность принятием двух рейсов - авиакомпаний Easyjet и Lufthansa. Самолеты должны были приземлиться одновременно, однако из-за погодных условий сели друг за другом. По традиции, первые приземления самолетов пожарная бригада аэропорта приветствовала водяным фонтаном, передает УНН со ссылкой на DW и "Радио Свобода".

“Наконец мы можем начать службу нашего аэропорта. Наконец-то”, — сказал руководитель аэропорта Энгельберт Луетке Далдруп.

Из-за пандемии COVID-19 в честь открытия аэропорта не проводят никаких массовых празднований. Однако возле аэропорта собрались митингующие — представители экологических организаций и группы Extinction Rebellion.

На следующий день с аэродрома BER должны запустить первые регулярные рейсы.

Нынешний столичный аэропорт Берлин-Тегель должен прекратить обслуживать рейсы 8 ноября.

Строительство нового аэропорта BER началось в 2006 году. Сначала его должны были сдать в эксплуатацию в октябре 2011 года, но из-за обнаружения различных технических и строительных недостатков, в частности из-за пожарной безопасности. Так, дату открытия аэропорта откладывали шесть раз.

Кроме того, смета работ на строительство и оснащение аэропорта превысил размер первоначального более чем в три раза — с запланированных в 2006 году двух миллиардов евро до 6,5 миллиарда евро.

Как сообщал УНН, в июле 2019 года в Пекине, столице Китайской Народной Республики, завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта Дасин. Уже в сентябре того же года Дасин был открыт для пользования.

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