Один з найбільших у світі аеропортів відкрили в Китаї

На відкритті другого міжнародного аеропорту у Пекіні з терміналом, оголошеним найбільшим в світі, був присутній президент Китаю Сі Цзіньпін.

Міжнародний аеропорт Пекіна Дасін, побудований менш ніж за п'ять років, вартістю 120 мільярдів юанів (17 мільярдів доларів), розрахований на обслуговування 72 мільйонів пасажирів на рік.

Головний аеропорт столиці Китаю є другим за завантаженістю у світі після міжнародного аеропорту Хартсфілд-Джексон Атланта.

В аеропорту Дасін є термінал, який вважається найбільшим у світі, на 1 мільйон квадратних метрів.

Нагадаємо, до курортного міста у Туреччині пустили прямий рейс з Києва.

Chinese President #XiJinping announced opening of new Beijing airport https://t.co/4wgh85JjS2 #PRC70 #PKX #BJNewAirport pic.twitter.com/IoLJ0Bt6Gx

— CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.

Live: CGTN is about to take a fresh look inside of the Beijing Daxing International Airport #PKX https://t.co/68cuutZg7G

— CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.