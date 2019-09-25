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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 57064 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111091 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 102941 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110025 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119544 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148225 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148628 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Один из крупнейших в мире аэропортов открыли в Китае

Один из крупнейших в мире аэропортов открыли в Китае

Киев  •  УНН

 • 15526 просмотра

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин был открыт в среду в Пекине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.

На открытии второго международного аэропорта в Пекине с терминалом, объявленным крупнейшим в мире, присутствовал президент Китая Си Цзиньпин.

Международный аэропорт Пекина Дасин, построенный менее чем за пять лет, стоимостью 120 миллиардов юаней (17 миллиардов долларов), рассчитан на обслуживание 72 миллионов пассажиров в год.

Главный аэропорт столицы Китая является вторым по загруженности в мире после международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта.

Аэропорт Дасин включает в себя терминал, который считается крупнейшим в мире, на 1 миллион квадратных метров.

Напомним, в курортный город в Турции пустили прямой рейс из Киева.

Chinese President #XiJinping announced opening of new Beijing airport https://t.co/4wgh85JjS2 # PRC70 #PKX #BJNewAirport pic.twitter.com/IoLJ0Bt6Gx

- CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.

Live: CGTN is about to take a fresh look inside of the Beijing Daxing International Airport #PKX https://t.co/68cuutZg7G

- CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.

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