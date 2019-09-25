Один из крупнейших в мире аэропортов открыли в Китае
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Один из крупнейших в мире международных аэропортов Дасин был открыт в среду в Пекине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AP.
На открытии второго международного аэропорта в Пекине с терминалом, объявленным крупнейшим в мире, присутствовал президент Китая Си Цзиньпин.
Международный аэропорт Пекина Дасин, построенный менее чем за пять лет, стоимостью 120 миллиардов юаней (17 миллиардов долларов), рассчитан на обслуживание 72 миллионов пассажиров в год.
Главный аэропорт столицы Китая является вторым по загруженности в мире после международного аэропорта Хартсфилд-Джексон Атланта.
Аэропорт Дасин включает в себя терминал, который считается крупнейшим в мире, на 1 миллион квадратных метров.
Напомним, в курортный город в Турции пустили прямой рейс из Киева.
Chinese President #XiJinping announced opening of new Beijing airport https://t.co/4wgh85JjS2 # PRC70 #PKX #BJNewAirport pic.twitter.com/IoLJ0Bt6Gx- CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.
Live: CGTN is about to take a fresh look inside of the Beijing Daxing International Airport #PKX https://t.co/68cuutZg7G- CGTN (@CGTNOfficial) 25 сентября 2019 г.