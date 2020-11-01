В Берліні почав роботу новий аеропорт: його мали відкрити ще у 2011 році

“Нарешті ми можемо розпочати службу нашого аеропорту. Нарешті”, — сказав керівник летовища Енгельберт Луетке Далдруп.

Через пандемію COVID-19 на честь відкриття аеропорту не проводять жодних масових святкувань. Однак біля аеропорту зібрались мітингарі — представники екологічних організацій та групи Extinction Rebellion.

Наступного дня з летовища BER мають запустити перші регулярні рейси.

Нинішній столичний аеропорт Берлін-Тегель повинен припинити обслуговувати рейси 8 листопада.

Будівництво нового аеропорту BER почалось у 2006 році. Спочатку його мали здати в експлуатацію в жовтні 2011 року, але через виявлення різних технічних та будівельних недоліків, зокрема щодо пожежної безпеки. Дату відкриття аеропорту відкладали шість разів.

Крім того, кошторис робіт на спорудження та оснащення аеропорту перевищив розмір початкового більш ніж утричі — із запланованих у 2006 році двох мільярдів євро до 6,5 мільярда євро.

Як повідомляв УНН, у липні 2019 року у Пекіні, столиці Китайської Народної Республіки, завершилося будівництво найбільшого у світі міжнародного аеропорту Дасін. Вже у вересні того ж року Дасін був відкритий для користування.