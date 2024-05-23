В белорусском селе возле границы с Украиной провели эвакуационные учения: что известно

В белорусском селе Жмурное, расположенном в 7 километрах от границы с Украиной, провели учения по "временному отселению населения", передает УНН со ссылкой на "Флагшток".

Начались мероприятия с объявления громкой связи: "Всем жителям покинуть свои помещения и спокойно, без паники, выйти на улицу".

По легенде, все из-за лесного пожара.

Медики измеряли селянам давление и пульс, затем людей посадили в автобус и отправили в отель для расселения. Время на эвакуацию составило около 30 минут, отчитались местные СМИ.

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Судя по опубликованным фотографиям, военные не участвовали в эвакуации.

Издание отмечает, что отселение приграничных населенных пунктов сегодня практикуются как в рф, так и в Украине. Они связаны с минимизацией гражданских жертв в случае активизации трансграничных боевых действий.

Ранее СМИ писали, что сразу после вторжения военных рф в Украину с территории Гомельской области в приграничных селах Гомельского района начинали проводить эвакуацию населения. Затем убедившись, что Украина не обстреливает территорию беларуси, эвакуацию остановили.

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