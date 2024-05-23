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У білоруському селі біля кордону з Україною провели евакуаційні навчання: що вдіомо

У білоруському селі біля кордону з Україною провели евакуаційні навчання: що вдіомо

Київ • УНН

 • 24635 перегляди

У білоруському селі Жмурне поблизу українського кордону були проведені навчання з «тимчасового відселення населення», що включали евакуацію мешканців через імітацію лісової пожежі, з медичним оглядом та розміщенням у готелі.

У білоруському селі Жмурне, розташованого за 7 кілометрів від кордону з Україною, провели навчання з "тимчасового відселення населення", передає УНН із посиланням на "Флагшток".

Почалися заходи з оголошення гучного зв'язку: "Усім мешканцям залишити свої приміщення і спокійно, без паніки, вийти на вулицю".

За легендою, все через лісову пожежу.

Медики вимірювали селянам тиск та пульс, потім людей посадили в автобус та відправили до готелю для розселення. Час на евакуацію становив близько 30 хвилин, прозвітували місцеві ЗМІ.

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Судячи з опублікованих фотографій, військові не брали участі у евакуації.

Видання зауважує, що відселення прикордонних населених пунктів сьогодні практикуються як у рф, так і в Україні. Вони пов'язані з мінімізацією громадянських жертв у разі активізації транскордонних бойових дій.

Раніше ЗМІ писали, що одразу після вторгнення військових рф в Україну з території Гомельської області у прикордонних селах Гомельського району починали проводити евакуацію населення. Потім переконавшись, що Україна не обстрілює територію білорусі, евакуацію зупинили.

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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