білорусь збільшила постачання палива до рф на тлі ремонту НПЗ

білорусь нарощує поставки палива до рф через дефіцит, що виник через ремонти на ворожих НПЗ. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає УНН.

Деталі

білорусь, яка перебуває під контролем кремля, значно збільшує поставки палива до рф через дефіцит, спричинений ремонтами на російських нафтопереробних заводах.

За інформацією, у нафтопереробній сфері білорусі спостерігається різке зростання виробництва авіаційного реактивного пального, яке потім транспортується до рф залізницею.

Забезпеченням охорони перевезень на території Білорусі займаються бойовики терористичного угруповання "вагнер" та батальйон охорони Міністерства внутрішніх справ білорусі.

росія без палива – це чудова ілюстрація путінського правління. Проте режим лукашенка не здатний покрити дефіцит, і є лише методом латання дір. Але його допомога є свідченням агресії самопроголошеного диктатора проти нашої країни й участь окупованої республіки у війні проти України