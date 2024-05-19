беларусь увеличила поставки топлива в рф на фоне ремонта НПЗ

беларусь наращивает поставки топлива в рф из-за дефицита, возникшего из-за ремонтов на вражеских НПЗ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Детали

находящаяся под контролем кремля беларусь значительно увеличивает поставки топлива в рф из-за дефицита, вызванного ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах.

По информации, в нефтеперерабатывающей сфере беларуси наблюдается резкий рост производства авиационного реактивного топлива, которое затем транспортируется в рф по железной дороге.

Обеспечением охраны перевозок на территории беларуси занимаются боевики террористической группировки "вагнер" и батальон охраны Министерства внутренних дел беларуси.

россия без топлива - это прекрасная иллюстрация путинского правления. Однако режим лукашенко не способен покрыть дефицит, и является лишь методом латания дыр. Но его помощь является свидетельством агрессии самопровозглашенного диктатора против нашей страны и участие оккупированной республики в войне против Украины - Центр национального сопротивления.

Нефтеперерабатывающий завод в туапсе рф остановил свою работу после атаки украинского БпЛА.