Белый дом уточнил, что с российским диктатором владимиром путиным общался не президент США Дональд Трамп, а спецпредставитель Стивен Уиткофф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Guardian.

Белый дом уточнил, что с президентом россии владимиром путиным общался Стив Уиткофф, а не президент США Дональд Трамп - говорится в сообщении.

Путаницу вызвала из-за публикации Трампа в соцсетях, в которой он высоко оценил дискуссии с российским лидером и сказал: "Я настойчиво просил президента путина", что звучало так, будто он общался с путиным лично.

Однако это был Уиткофф, который вчера был в москве. Он встретился с российским руководством, чтобы обсудить возможность прекращения огня в Украине.

Отдельно, еще один элемент его первоначального сообщения о том, что "тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными" в курской области, вызвал сильный толчок со стороны украинских источников и военных аналитиков, которые назвали его неточным.

Как ранее отметил Шон Вокер, это заявление, кажется, основывается на информации, предоставленной путиным, и отрицается теми, кто внимательно следит за ситуацией в курске.