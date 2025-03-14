У Білому домі уточнили, що з путіним спілкувався Віткофф, а не Трамп

Білий дім уточнив, що з російським диктатором володимиром путіним спілкувався не президент США Дональд Трамп, а спецпредставник Стівен Віткофф. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Білий дім уточнив, що з президентом росії володимиром путіним спілкувався Стів Віткофф, а не президент США Дональд Трамп - йдеться у повідомленні.

Плутанину викликала через публікацію Трампа в соцмережах, в якій він високо оцінив дискусії з російським лідером і сказав: "Я наполегливо просив президента путіна", що звучало так, ніби він спілкувався з путіним особисто.

Проте це був Віткофф, який вчора був у москві. Він зустрівся з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

Окремо, ще один елемент його початкового допису про те, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими" в курській області, викликав сильний поштовх з боку українських джерел і військових аналітиків, які назвали його неточним.

Як раніше зазначив Шон Вокер, ця заява, здається, ґрунтується на інформації, наданій путіним, і заперечується тими, хто уважно стежить за ситуацією в курську.