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У Білому домі уточнили, що з путіним спілкувався Віткофф, а не Трамп

Київ • УНН

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Білий дім виправив заяву Трампа: з путіним спілкувався не він, а Стів Віткофф. Він обговорював перемир'я в Україні з російським керівництвом у москві.

У Білому домі уточнили, що з путіним спілкувався Віткофф, а не Трамп

Білий дім уточнив, що з російським диктатором володимиром путіним спілкувався не президент США Дональд Трамп, а спецпредставник Стівен Віткофф. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Guardian.

Білий дім уточнив, що з президентом росії володимиром путіним спілкувався Стів Віткофф, а не президент США Дональд Трамп 

- йдеться у повідомленні.

Плутанину викликала через публікацію Трампа в соцмережах, в якій він високо оцінив дискусії з російським лідером і сказав: "Я наполегливо просив президента путіна", що звучало так, ніби він спілкувався з путіним особисто. 

Проте це був Віткофф, який вчора був у москві. Він зустрівся з російським керівництвом, щоб обговорити можливість припинення вогню в Україні.

Окремо, ще один елемент його початкового допису про те, що "тисячі українських військових повністю оточені російськими військовими" в курській області, викликав сильний поштовх з боку українських джерел і військових аналітиків, які назвали його неточним.

Як раніше зазначив Шон Вокер, ця заява, здається, ґрунтується на інформації, наданій путіним, і заперечується тими, хто уважно стежить за ситуацією в курську.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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