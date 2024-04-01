В белгороде отработала ПВО: уничтожены 17 «Вампиров», ранены девять человек

В российском белгороде и белгородской области сегодня снова были прилёты. В Минобороны рф отчитались о 17 сбитых реактивных снарядов типа "Вампир". А местный губернатор Вячеслав гладков сообщил, что в регионе пострадали по меньшей мере 9 человек, передаёт УНН.

Один мужчина в тяжелом состоянии - у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери - баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Семь человек - шестеро мужчин и одна женщина - доставлены в городскую больницу №2 с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами. Всем им оказываем квалифицированная медицинская помощь. ⠀ – написал гладков в телеграм.

Детали

По данным властей, по городу запустили около 10 ракет. В тоже время, в Минобороны рф сообщили, что ПВО уничтожили 17 реактивных снарядов системы залпового огня RM-70 "Вампир".

около 16.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории российской федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО семнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью. – заявили в минобороны рф.

Гладков также сообщил, что в самом белгороде без окон остались 13 квартир в 8 многоэтажках. Кроме того, были повреждены 3 частных дома, и фасад местной школы.

Также сообщалось, что в городе из-за прилёта вспыхнуло авто. За уточнением от гладкова во время обстрела были повреждены осколками ещё два автомобиля.

Губернатор белгорода отметил, что повреждения домом есть и в районе.

Дополнительно

Немного позже в российское военное ведомство проинформировало о том, что их атаковали ещё и беспилотник.

А около 18:34 в белгороде прозвучала сирена ракетной опасности.

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