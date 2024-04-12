В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

В российском белгороде беспилотник врезался в административное здание "Газпома", в результате чего пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор белгородской области вячеслав гладков, передают росСМИ, пишет УНН.

Утром 12 апреля дрон врезался в административное здание ресурсоснабжающего предприятия, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что в результате этого был поврежден фасад здания. Пострадавшие госпитализированы.

Местные паблики пишут, что повреждения получило здание "Газпрома" в 5-м заводском переулке.

Напомним

7 марта населенные пункты в белгородской области рф были атакованы беспилотниками, что повлекло пожары, повреждения зданий, транспортных средств, а также разрыв газопровода.