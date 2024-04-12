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В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших
Беспилотник врезался в административное здание "Газпрома" в российском белгороде, ранив двух человек и повредив фасад.
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников
99 погибших украинских защитников, в том числе 77 из Донецкого, 20 из Запорожского и 2 из Харьковского секторов, были возвращены в Украину благодаря усилиям по репатриации, к которым присоединились различные украинские ведомства и Международный Комитет Красного Креста.
Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок
Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и беспаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.
Оккупанты похитили около 23 тысяч артефактов из Херсонского краеведческого музея - Херсонская ОГА
Во время российской оккупации Херсона из Херсонского краеведческого музея было похищено около 23 000 экспонатов и некоторое техническое оборудование. Сейчас украинские специалисты решают вопрос эвакуации музейного фонда и хранения музейных предметов в хранилищах других областей Украины.
В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар электропоезда
Спасатели потушили пожар, возникший в высоковольтной камере локомотива электропоезда в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной общины Черкасской области.
Кадровые перестановки в МИД: Сибига заменил Точицкого на должности заместителя Кулебы - нардеп
Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого и назначил на эту должность Андрея Сибигу, который ранее занимал должность заместителя главы Офиса Президента.
Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль
Украинское правительство установило дополнительную выплату в размере 70 000 гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на передовой. Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.
На переименованной станции столичного метро "Площадь Украинских героев" установили новые буквы
На переименованной станции киевского метрополитена установили новые буквы с надписью "Площадь Героев Украины": сейчас завершен один комплект из 26 символов из четырех необходимых.
СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник
СБУ проводит обыск у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, известного своей поддержкой рф и оправданием агрессии россии против Украины.