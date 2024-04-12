В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135006 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160517 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139504 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134218 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117665 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает

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Почти год Олег Кипер возглавляет Одесскую область: о смене гражданства жены, закрытой декларации и жизни под ракетами в эксклюзивном интервью

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В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

Беспилотник врезался в административное здание "Газпрома" в российском белгороде, ранив двух человек и повредив фасад.

Новости Мира •   •  8635 просмотра
В белгороде беспилотник врезался в здание "Газпрома": 2 пострадавших

Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что режимы путина и гитлера имеют одинаковую токсичную ДНК, проведя параллели между умиротворением гитлера, что привело ко Второй мировой войне, и попытками умиротворения путина с 2014 по 2022 годы.

Война •   •  15961 просмотра
Постпред ООН при Украине: у режимов путина и гитлера одна и та же токсичная ДНК

Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

99 погибших украинских защитников, в том числе 77 из Донецкого, 20 из Запорожского и 2 из Харьковского секторов, были возвращены в Украину благодаря усилиям по репатриации, к которым присоединились различные украинские ведомства и Международный Комитет Красного Креста.

Общество •   •  14428 просмотра
Украина вернула тела 99 погибших украинских защитников

Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Украина и Черногория договорились об установлении "транспортного безвиза" для грузовых перевозок с 1 июня 2024 года, а также работают над налаживанием регулярного автобусного сообщения и беспаритетных пассажирских перевозок между двумя странами.

Экономика •   •  14457 просмотра
Украина и Черногория согласовали "транспортный безвиз" для грузовых перевозок

Оккупанты похитили около 23 тысяч артефактов из Херсонского краеведческого музея - Херсонская ОГА

Во время российской оккупации Херсона из Херсонского краеведческого музея было похищено около 23 000 экспонатов и некоторое техническое оборудование. Сейчас украинские специалисты решают вопрос эвакуации музейного фонда и хранения музейных предметов в хранилищах других областей Украины.

Война •   •  12857 просмотра
Оккупанты похитили около 23 тысяч артефактов из Херсонского краеведческого музея - Херсонская ОГА

В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар электропоезда

Спасатели потушили пожар, возникший в высоковольтной камере локомотива электропоезда в селе Сотники Корсунь-Шевченковской территориальной общины Черкасской области.

Общество •   •  11749 просмотра
В Черкасской области спасатели ликвидировали пожар электропоезда

Кадровые перестановки в МИД: Сибига заменил Точицкого на должности заместителя Кулебы - нардеп

Кабинет министров Украины уволил первого заместителя министра иностранных дел Николая Точицкого и назначил на эту должность Андрея Сибигу, который ранее занимал должность заместителя главы Офиса Президента.

политика •   •  14389 просмотра
Кадровые перестановки в МИД: Сибига заменил Точицкого на должности заместителя Кулебы - нардеп

Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль

Украинское правительство установило дополнительную выплату в размере 70 000 гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задачи на передовой. Единовременное вознаграждение будет начисляться за каждые 30 дней выполнения таких задач.

Война •   •  14755 просмотра
Правительство установило доплату в 70 тыс. грн. бойцам на первой линии - Шмыгаль

На переименованной станции столичного метро "Площадь Украинских героев" установили новые буквы

На переименованной станции киевского метрополитена установили новые буквы с надписью "Площадь Героев Украины": сейчас завершен один комплект из 26 символов из четырех необходимых.

Культура •   •  12287 просмотра
На переименованной станции столичного метро "Площадь Украинских героев" установили новые буквы

СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник

СБУ проводит обыск у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, известного своей поддержкой рф и оправданием агрессии россии против Украины.

Война •   •  15471 просмотра
СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник