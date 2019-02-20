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В Бельгии около 30 человек продолжают получать пенсии, введенные Гитлером

В Бельгии около 30 человек продолжают получать пенсии, введенные Гитлером

Киев  •  УНН

 • 12981 просмотра

КИЕВ. 20 февраля. УНН. Около 30 граждан Бельгии до сих пор получают предназначенную Гитлером в 1941 году пенсию за службу в войсках СС во время Второй Мировой войны. Об этом во вторник сообщает газета The Brussels Times, передает УНН.

По данным издания, приказ Гитлера, датированный 1941 годом, бельгийцам, которые присоединились к нацистским войскам во время Второй мировой войны, имеют право по сей день получать немецкие пенсии.

Данное дело вынесено на обсуждение парламентского комитета по иностранным делам.

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"Имена этих людей известны немецкому послу (в Бельгии), однако федеральное правительство, много лет не могло принять реформы в сфере финансов, и еще не проинформировано о данных бельгийцев", - приводит издание текст резолюции, представленной к рассмотрению комитета.

Как сообщили в газете De Morgen член "Группы памяти", включающий узников концентрационных лагерей Третьего рейха и их потомков, Алвин де Конинк, на протяжении 70 лет бельгийские нацисты получают пенсии в размере от 425 до 1275 евро в месяц. В то же время, отметил Конинк, бельгийцы, которых во время войны использовали в Германии как рабскую силу, получали компенсацию в размере лишь 50 евро ежемесячно.

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Как сообщал УНН, пять картин, Адольфа Гитлера, не смогли найти покупателей на аукционе, который состоялся в субботу, 9 февраля, на фоне гнева из-за распродажа нацистских памятных вещей.

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