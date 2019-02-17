Помер актор, який грав Гітлера у фільмі "Бункер"

Швейцарський актор помер у себе вдома в Цюриху в п'ятницю, 15 лютого, повідомив його агент.

Ганц був добре знаним у німецькомовному театрі та кіно. Він також грав в англомовних фільмах, зокрема у стрічках "Читач" та "Маньчжурський кандидат".

Проте найбільшу славу актор здобув завдяки ролі Адольфа Гітлера у фільмі "Бункер". Сцена з цього фільму, де Гітлер вибухає у гніві, стала мемом і основою для тисяч пародій в інтернеті.

Фільм, який німецькою називається Der Untergang, розповідає про останні дні Гітлера в бункері в Берліні. Він зібрав близько 92 млн доларів у всьому світі.

Цей фільм став переможцем нагороди світового кіно BBC Four World Cinema Award, а також номінувався на "Оскар" в категорії "Найкращий фільм іноземною мовою".

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Втім, найбільшу славу стрічка здобула завдяки численним пародіям на останню сцену, в яких висміювали чимало новин та подій у світі.

У 2005 році Ганц розповів виданню Guardian, що готувався до цієї ролі чотири місяці, вивчаючи історичні аудіо- та відеоматеріали, зокрема й таємно зроблений запис Гітлера.

Він також спостерігав за людьми із хворобою Паркінсона, оскільки був переконаний, що диктатор страждав на цей недуг.

Однак актор казав: "Я не можу стверджувати, що зрозумів Гітлера. Навіть очевидці, які були з ним у бункері, не змогли як слід описати сутність цієї людини".

"У нього не було жалості, співчуття, розуміння стосовно того, як постраждали жертви війни", - розповідав Ганц.

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Як повідомляв УНН, на 83-році життя помер відомий актор із Великої Британії Альберт Фінні. Кінолюбителі знають Фінні за роллю Еркюля Пуаро в фільмі “Вбивство в Східному експресі”.