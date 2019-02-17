Умер актер, игравший Гитлера в фильме "Бункер"

Швейцарский актер скончался у себя дома в Цюрихе в пятницу, 15 февраля, сообщил его агент.

Ганц был хорошо известным в немецкоязычном театре и кино. Он также играл в англоязычных фильмах, в том числе в фильмах "Чтец" и "Маньчжурский кандидат".

Однако наибольшую славу актер получил благодаря роли Адольфа Гитлера в фильме "Бункер". Сцена из этого фильма, где Гитлер взрывается в гневе, стала мемом и основой для тысяч пародий в интернете.

Фильм, который немецкой называется Der Untergang, рассказывает о последних днях Гитлера в бункере в Берлине. Он собрал около 92 млн долларов во всем мире.

Этот фильм стал победителем награды мирового кино BBC Four World Cinema Award, а также номинировался на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Впрочем, наибольшую славу лента получила благодаря многочисленным пародиям на последнюю сцену, в которых высмеивали немало новостей и событий в мире.

В 2005 году Ганц рассказал Guardian, что готовился к этой роли четыре месяца, изучая исторические аудио- и видеоматериалы, включая тайно сделаные записи Гитлера.

Он также наблюдал за людьми с болезнью Паркинсона, поскольку был убежден, что диктатор страдал этим недугом.

Однако актер сказал: "Я не могу утверждать, что понял Гитлера. Даже очевидцы, которые были с ним в бункере, не смогли как следует описать сущность этого человека".

"У него не было жалости, сочувствия, понимания касательно того, как пострадали жертвы войны", - рассказывал Ганц.

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Как сообщал УНН, на 83-м году жизни скончался известный актер из Великобритании Альберт Финни. Кинолюбители знают Финни по роли Эркюля Пуаро в фильме "Убийство в Восточном экспрессе".