В Бельгії близько 30 осіб продовжують отримувати пенсії, введені Гітлером
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Близько 30 громадян Бельгії досі отримують призначену Гітлером в 1941 році пенсію за службу у військах СС під час Другої Світової війни. Про це у вівторок повідомляє газета The Brussels Times, передає УНН.
За даними видання, наказ Гітлера, датований 1941 роком, бельгійцям, які долучилися до нацистських військ під час Другої світової війни, мають право донині отримувати німецькі пенсії.
Дана справа винесена на обговорення парламентського комітету у закордонних справах.
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“Імена цих людей відомі німецькому послу (в Бельгії), проте федеральний уряд, який багато років не могло прийняти реформи в сфері фінансів, ще не проінформоване про дані бельгійців”, — наводить видання текст резолюції, представленої до розгляду комітету.
Як повідомили у газеті De Morgen член “Групи пам’яті”, що включає в’язнів концентраційних таборів Третього рейху і їх нащадків, Алвін де Конінк, протягом 70 років бельгійські нацисти отримують пенсії в розмірі від 425 до 1275 євро на місяць. У той же час, зазначив Конінк, бельгійці, яких під час війни використовували в Німеччині як рабську силу, отримували компенсацію в розмірі лише 50 євро щомісяця.
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Як повідомляв УНН, п’ять картин, Адольфа Гітлера, не змогли знайти покупців на аукціоні, що відбувся в суботу, 9 лютого, на тлі гніву через розпродаж нацистських пам’ятних речей.