В беларуси "вагнеровцы" обучают местных курсантов стрельбе из автомата - Центр сопротивления

В беларуси остатки ЧВК "вагнер" провели учения по стрельбе для местных курсантов. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Детали

По сообщениям местных, учения состоялись на военном стрельбище "Борщевка" речицкого района гомельской области. На них курсантов военно-транспортного факультета белорусского государственного университета транспорта учили стрелять из АК-74.

Таким образом марионеточный режим Александра Лукашенко проводит последовательную политику милитаризации собственного населения, - говорится в сообщении.

Напомним

Как ранее сообщала британская разведка, в Беларуси находится до 1000 наемников ЧВК "вагнер", которые продолжают обучать белорусских военных и силы безопасности. Также присутствие "вагнеровцев" в Беларуси играет на руку России, заставляя Украину поддерживать оборонительные позиции на северной границе.