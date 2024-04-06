В беларуси повестки будут присылаться через СМС сообщения: лукашенко подписал закон

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)
  •  133875 просмотра

Совладелец Sevotech Хорошаев просит Зеленского и Умерова забрать в Словакии снаряды для МОУ (видеообращение)

Эксклюзив
Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"
5 апреля 2024, 11:13  •  139515 просмотра

Андрей Новак: в Украине 135 видов налоговых взысканий, это побуждает предпринимателей переходить "в тень"

Эксклюзив
Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис
5 апреля 2024, 09:38  •  139203 просмотра

Knauf Украина окончательно отказалась комментировать ситуацию с поставками продукции в оккупированный Мариуполь: запретил немецкий офис

Эксклюзив
Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах
5 апреля 2024, 08:38  •  130421 просмотра

Ситуация в Часовом Яру: в группировке войск "Хортица" сообщают, что продолжаются бои на подступах

Эксклюзив
В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат
5 апреля 2024, 07:54  •  106441 просмотра

В Украине для бизнеса устраивают "налоговый кошмар" и тот, кто стоит за давлением - откровенный враг Украины - депутат

Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
4 апреля 2024, 17:58  •  125804 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
4 апреля 2024, 16:39  •  117960 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
4 апреля 2024, 13:49  •  119638 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
4 апреля 2024, 13:47  •  111865 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
4 апреля 2024, 12:13  •  101202 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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3 апреля 2024, 11:28  •  263385 просмотра
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В беларуси повестки будут присылаться через СМС сообщения: лукашенко подписал закон

лукашенко подписал закон, разрешающий военным комиссариатам в беларуси извещать граждан о призыве на военную службу с помощью SMS, а операторы связи обязаны предоставлять номера телефонов.

Новости Мира •   •  14008 просмотра
В беларуси повестки будут присылаться через СМС сообщения: лукашенко подписал закон

Количество жертв в результате удара по Харькову возросло до 7 - полиция

Семь человек погибли и 11 получили ранения в результате ночного обстрела Харькова двумя российскими ракетами С-300, нацеленными на жилые дома, детские сады и объекты гражданской инфраструктуры.

Война •   •  15050 просмотра
Количество жертв в результате удара по Харькову возросло до 7 - полиция

россияне ночью попали в колледж в Херсоне

Российские войска ночью обстреляли помещение колледжа в Херсоне, снаряд пробил стену спортзала. Никто из гражданских не пострадал.

Общество •   •  15308 просмотра
россияне ночью попали в колледж в Херсоне

"Слідство.Інфо": ТЦК хотело выписать повестку журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ

Журналисту "Слідство. інфо" Евгению Шульгату пытались вручить повестку сотрудники ТЦК. По данным агентства, сотрудник СБУ мог давать указания представителям ТЦК о вручении повестки журналисту.

Общество •   •  15575 просмотра
"Слідство.Інфо": ТЦК хотело выписать повестку журналисту за его расследование в отношении чиновника СБУ

российская ПВО сбивает свои же самолеты: в британской разведке рассказали о причинах

По данным британской разведки, российские силы противовоздушной обороны неоднократно сбивали собственные самолеты из-за нехватки ситуационной осведомленности и координации, что, вероятно, было вызвано ростом напряженности и страхом перед дальнейшими действиями Украины.

Война •   •  17633 просмотра
российская ПВО сбивает свои же самолеты: в британской разведке рассказали о причинах

Враг усилил удары по Харькову: Синегубов рассказал о ситуации в городе и области

Российские атаки на Харьков усилились, вызвав перебои в электроснабжении и жертвы среди гражданского населения.

Общество •   •  17842 просмотра
Враг усилил удары по Харькову: Синегубов рассказал о ситуации в городе и области

Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона

россия целенаправленно атакует тепловые и гидроэлектростанции Украины, чтобы нанести ущерб ее экономике, вызывая значительные разрушения объектов производства и передачи электроэнергии, убытки от которых уже измеряются миллиардами гривен.

Война •   •  18064 просмотра
Галущенко: россия нацелилась на украинские электростанции, чтобы подорвать экономику. Необходима противовоздушная оборона

В Одесской области уничтожили два разводящих дрона

Сегодня днем в небе над Одесской областью украинские военные сбили два российских разведывательных беспилотника "Орлан-10".

Война •   •  15799 просмотра
В Одесской области уничтожили два разводящих дрона

Министр энергетики Галущенко не исключает повышения тарифов на свет

Министр энергетики Украины не исключает повышения тарифов на электроэнергию. В июле и августе украинцев будут просить экономить электричество как можно больше.

Экономика •   •  19276 просмотра
Министр энергетики Галущенко не исключает повышения тарифов на свет

Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш

В ночь на 6 апреля мобильная огневая группа сбила российскую ракету "Калибр", которая атаковала Украину.

Война •   •  18333 просмотра
Этой ночью мобильные огневые группы сбили ракету "Калибр" - Евлаш