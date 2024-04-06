В беларуси повестки будут присылаться через СМС сообщения: лукашенко подписал закон

Белорусский диктатор александр лукашенко подписал закон, который позволяет военным комиссариатам сообщать о явке в военкомат или призыв на военную службу через СМС, а операторы мобильной связи обязуются предоставлять номера граждан, состоящих на воинском учете. Об этом говорится в законе №363-3, передает УНН.

Детали

Согласно закону, военным комиссариатам разрешается извещать граждан о явке в военкомат или призыве на военную службу через СМС. Операторы связи теперь обязаны предоставлять номера граждан, состоящих на воинском учете, на запрос военкоматов в течение недели с момента получения запроса.

СМС-повестки будут направляться в случае мобилизации, а также на мероприятия по мобилизационной подготовке. Факта отправки будет достаточно, чтобы сообщение считалось юридически доставленным адресату.

Напомним

Правитель беларуси александр лукашенко заявил, что минск не хочет войны, но готовит войска к возможным боевым действиям.

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной. Украина следит за развитием ситуации, готовится к реагированию на возможные сценарии и проводит укрепление границы.

По данным Государственной пограничной службы, пока нет признаков наращивания российских ударных группировок на территории беларуси.