В Австрии разоблачили шпиона кремля, который передавал секретные данные о войне в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В столице Австрии, Вене, контрразведка разоблачила российского шпиона, который передавал засекреченные данные в кремль, в частности, о полномасштабной войне в Украине. Он оказался сыном россиского дипломата. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Heute.
Детали
Как оказалось, 39-летний грек с русскими корнями в течение нескольких лет шпионил в пользу российской военной разведки ГРУ в ущерб Австрии. Министерство внутренних дел позже подтвердило разоблачение предполагаемого агента российского диктатора владимира путина.
Подозреваемый – сын бывшего сотрудника российского ГРУ, который во время службы был дипломатом в Германии и Австрии.
Согласно отчету, 39-летний мужчина поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран и был в москве незадолго до и во время военного вторжения в Украину российской армии. Правоохранительные органы подчеркивают, что подозреваемый использовался как источник информации о внешней политики и политики безопасности Австрии, поэтому был доставлен в москву.
Дополнение
С февраля в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с россией и белоруссией, заявил Станислав Жарин, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша.