Детали

Как оказалось, 39-летний грек с русскими корнями в течение нескольких лет шпионил в пользу российской военной разведки ГРУ в ущерб Австрии. Министерство внутренних дел позже подтвердило разоблачение предполагаемого агента российского диктатора владимира путина.

Подозреваемый – сын бывшего сотрудника российского ГРУ, который во время службы был дипломатом в Германии и Австрии.

Согласно отчету, 39-летний мужчина поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведки разных стран и был в москве незадолго до и во время военного вторжения в Украину российской армии. Правоохранительные органы подчеркивают, что подозреваемый использовался как источник информации о внешней политики и политики безопасности Австрии, поэтому был доставлен в москву.

Дополнение

С февраля в Польше задержали 6 человек, подозреваемых в сотрудничестве с россией и белоруссией, заявил Станислав Жарин, уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Республики Польша.