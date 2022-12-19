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В Австрії викрили шпигуна кремля, який передавав секретні дані щодо війни в Україні

В Австрії викрили шпигуна кремля, який передавав секретні дані щодо війни в Україні

Київ • УНН

 • 401715 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. У столиці Австрії, Відні, контррозвідка викрила російського шпигуна, який передавав засекречені дані до кремля, зокрема щодо повномасштабної війни в Україні. Він виявився сином російського дипломата. Про це повідомляє УНН з посиланням на Heute.

Деталі

Як виявилось, 39-річний грек із російським корінням протягом кількох років шпигував на користь російської військової розвідки ГРУ на шкоду Австрії. Міністерство внутрішніх справ пізніше підтвердило викриття ймовірного агента російського диктатора володимира путіна.

Підозрюваний є сином колишнього співробітника російського ГРУ, який під час служби був дипломатом у Німеччині та Австрії.

Згідно зі звітом, 39-річний чоловік підтримував контакти з дипломатами та співробітниками розвідки різних країн і був у москві незадовго до та під час військового вторгнення в Україну російської армії. Правоохоронні органи наголошують, що підозрюваний використовувався як джерело інформації про зовнішню політику та політику безпеки Австрії, саме тому був доставлений до москви. 

Доповнення

З лютого у Польщі затримали 6 людей, яких підозрювали у співпраці з росією та білоруссю, заявив Станіслав Жарин, уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Республіки Польща.

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