В Австрии будут тестировать случайных людей, чтобы исследовать распространение COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Австрии власти проведут репрезентативное тестирование 2 тыс. человек в COVID-19, чтобы понять, насколько вирус распространен в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Власти Австрии заявляют, что они проведут случайное тестирование на коронавирус, чтобы получить лучшее представление о его распространении в стране", - сообщили в СМИ.
Отмечается, что ранее в Австрии тестировали только тех, кто имел симптомы болезни.
"С помощью репрезентативных тестов по случайной выборке правительство хочет получить лучшее понимание о распространении заболевания среди населения. С этой целью нужно провести 2000 тестов", - указано в сообщении.
Также указано, что фокус-тесты будут проводятся среди медиков и сотрудников супермаркетов.
Сообщается, что в Австрии сейчас 11 171 больной COVID-19, умерло 158 человек.
Напомним, Украина вернула из Австрии более полутысячи украинцев.