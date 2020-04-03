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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 89652 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101321 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 103453 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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5 марта, 15:54 • 102646 просмотра

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В Австрии будут тестировать случайных людей, чтобы исследовать распространение COVID-19

В Австрии будут тестировать случайных людей, чтобы исследовать распространение COVID-19

Киев  •  УНН

 • 12151 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. В Австрии власти проведут репрезентативное тестирование 2 тыс. человек в COVID-19, чтобы понять, насколько вирус распространен в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"Власти Австрии заявляют, что они проведут случайное тестирование на коронавирус, чтобы получить лучшее представление о его распространении в стране", - сообщили в СМИ.

Отмечается, что ранее в Австрии тестировали только тех, кто имел симптомы болезни.

"С помощью репрезентативных тестов по случайной выборке правительство хочет получить лучшее понимание о распространении заболевания среди населения. С этой целью нужно провести 2000 тестов", - указано в сообщении.

Также указано, что фокус-тесты будут проводятся среди медиков и сотрудников супермаркетов.

Сообщается, что в Австрии сейчас 11 171 больной COVID-19, умерло 158 человек.

Напомним, Украина вернула из Австрии более полутысячи украинцев.

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