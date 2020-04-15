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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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В Австрии из-за подозрения на COVID-19 на принудительный карантин закрыли 15 украинцев - МИД

В Австрии из-за подозрения на COVID-19 на принудительный карантин закрыли 15 украинцев - МИД

Киев  •  УНН

 • 14231 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. В Австрии 15 украинцев принудительно закрыли на карантин, ведь у них подозревают коронавирусную инфекцию. Об этом УНН сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

Так, Погорельцев подтвердил, что в Австрии 15 украинцев закрыли на принудительный карантин из-за подозрения инфицирования коронавирусной инфекцией.

"По информации директора рабочей палаты Верхней Австрии, города Линц, 14 апреля 15 граждан Украины лично обратились в компетентные органы Австрии с сообщением о "закрытии на принудительный карантин", фермером, к которому приехали на сезонные работы", - сообщили в МИД.

По словам Погорельцева, в этой связи Инспектором по охране прав рабочих рабочей палаты Верхней Австрии начато соответствующую проверку. По информации австрийской стороны, украинские граждане находятся в безопасности и ожидают завершения рассмотрения дела.

"Вместе с тем, наши соотечественники не желают сообщать свои персональные данные Посольству Украины в Австрии и не обращались за помощью.

Почетный консул Украины в г.Линц обратился в прокуратуру города с целью получения детальной информации по делу", - добавил он.

В МИД подчеркнули, что дипломаты находятся в контакте с местными компетентными органами по вопросу получения дополнительных данных, а также установления связи с украинскими рабочими, в случае выявления ими желания контактировать с Посольством.

Дело находится на контроле ДКС и Посольства Украины в Австрии.

Напомним, в Австрии открываются небольшие магазины, которые не работали последние несколько недель в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Украинские Национальные Новости

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