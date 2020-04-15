В Австрії через підозру на COVID-19 на примусовий карантин закрили 15 українців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. В Австрії 15 українців примусово закрили на карантин, адже у них підозрюють коронавірусну інфекцію. Про це УНН повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.
Так, Погорельцев підтвердив, що в Австрії 15 українців закрили на примусовий карантин через підозру інфікування коронавірусною інфекцією.
"За інформацією директора робочої палати Верхньої Австрії, міста Лінц, 14 квітня 15 громадян України особисто звернулися до компетентних органів Австрії з повідомленням про "закритя на примусовий карантин", фермером, до якого приїхали на сезонні роботи", - повідомилиу МЗС.
За словами Погорельцева, у цьому зв’язку Інспектором з охорони прав робітників робочої палати Верхньої Австрії розпочато відповідну перевірку. За інформацією австрійської сторони, українські громадяни перебувають в безпеці та очікують завершення розгляду справи.
"Водночас, наші співвітчизники не бажають повідомляти свої персональні дані Посольству України в Австрії та не зверталися про допомогу.
Почесний консул України у м.Лінц звернувся до прокуратури міста з метою отримання детальної інформації по справі", - додав він.
У МЗС наголосили, що дипломати перебувають в контакті з місцевими компетентними органами з питання отримання додаткових даних, а також встановлення зв’язку з українськими робітниками, у разі виявлення ними бажання контактувати з Посольством.
Справа перебуває на контролі ДКС та Посольства України в Австрії.
Нагадаємо, в Австрії відкриваються невеликі магазини, які не працювали останні кілька тижнів внаслідок обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу.