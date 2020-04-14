Австрія почала ослаблення карантинних заходів
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. З сьогоднішнього дня в Австрії відкриваються невеликі магазини, які не працювали останні кілька тижнів внаслідок обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє видання Kurier, передає УНН.
Так, на сьогодні в Австрії змогли знову відкритися магазини, площа яких не перевищує 400 квадратних метрів. Будівельні магазини також є частиною так званої першої хвилі відкриття, незалежно від розміру їхніх торговельних площ.
Окрім того, заправні станції та автомийки, автомобільні та велосипедні майстерні, торгівля будівельними матеріалами, залізом і деревом, ломбарди і торгівля дорогоцінними металами знову стали доступними для австрійців.
Водночас магазини в торгових центрах залишаються закритими аж до 2 травня, за винятком тих, що продають товари першої необхідності. До них належать продуктові, аптеки, тютюнові кіоски або магазини мобільних телефонів.
До того ж, за словами віце-канцлера Вернера Коглера, наступним кроком буде спорт: з завтрашнього дня заняття спортом повинні бути можливими, з мінімальною дистанцією в один метр.
Про послаблення у культурному секторі можна буде говорити ближче до кінця тижня.
Як повідомляв УНН, раніше федеральний канцлер Себастьян Курц оголосив, що за умови якщо кількість захворювань коронавірусом в Австрії продовжить зменшуватися, то перші невеликі магазини можуть почати працювати з 14 квітня, всі інші торгові точки, включаючи торгові центри, а також перукарні - з 1 травня.
Згідно з даними Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса (США), на сьогодні в Австрії зареєстровано 14 102 підтверджених випадків захворювання, викликаного коронавірусною інфекцією.