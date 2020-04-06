В Австрии смягчат карантин: 14 апреля могут открыть небольшие магазины, а с мая – все остальное

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Если число инфицированных коронавирусом в Австрии продолжит уменьшаться, то первые небольшие магазины могут начать работать с 14 апреля, все остальные торговые точки, включая торговые центры, а также парикмахерские - с 1 мая. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене в понедельник, передает УНН со ссылкой на DW.