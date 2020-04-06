В Австрии смягчат карантин: 14 апреля могут открыть небольшие магазины, а с мая – все остальное
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Если число инфицированных коронавирусом в Австрии продолжит уменьшаться, то первые небольшие магазины могут начать работать с 14 апреля, все остальные торговые точки, включая торговые центры, а также парикмахерские - с 1 мая. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц на пресс-конференции в Вене в понедельник, передает УНН со ссылкой на DW.
“Курц заявил, что сразу после католической и протестантской Пасхи — то есть, начиная с 14 апреля, — власти приступят к смягчению жестких ограничительных мер в стране, введенных ранее в связи с пандемией SARS-CoV-2”, — пишут в издании.
По словам канцлера, при сохранении необходимых мер предосторожности с 14 апреля к работе смогут приступить небольшие магазины с площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются строительные и садовые принадлежности.
В то время как с 1 мая по плану должны открыться все остальные магазины, торговые центры и парикмахерские.
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Сообщается, что окончательное решение на этот счет будет принято в конце апреля. Школы, однако, будут закрыты минимум до середины мая, а все массовые мероприятия отменены до конца июня.
Добавим, что Курц до 1 мая продлил ограничения на передвижение населения. В настоящий момент жители имеют право покинуть дом по четырем причинам: чтобы пойти на работу, за продуктами, помочь другим людям и, для индивидуальных занятий спортом на свежем воздухе.
Отметим, что в Австрии, число скончавшихся от последствий COVID-19 достигло 220, инфицированы свыше 12 тысяч, выздоровели — 3463 человека.
Как ранее сообщал УНН, власти Чили отменяет карантин на острове Пасхи.