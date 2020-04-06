В Австрії пом'якшать карантин: 14 квітня можуть відкрити невеликі магазини, а з травня - всі інше

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Якщо кількість інфікованих коронавірусом в Австрії продовжить зменшуватися, то перші невеликі магазини можуть почати працювати з 14 квітня, всі інші торгові точки, включаючи торгові центри, а також перукарні - з 1 травня. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц на прес-конференції у Відні в понеділок, передає УНН з посиланням на DW.