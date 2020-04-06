В Австрії пом'якшать карантин: 14 квітня можуть відкрити невеликі магазини, а з травня - всі інше
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Якщо кількість інфікованих коронавірусом в Австрії продовжить зменшуватися, то перші невеликі магазини можуть почати працювати з 14 квітня, всі інші торгові точки, включаючи торгові центри, а також перукарні - з 1 травня. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц на прес-конференції у Відні в понеділок, передає УНН з посиланням на DW.
"Курц заявив, що відразу після католицької і протестантської Пасхи - тобто, починаючи з 14 квітня, - влада приступить до пом'якшення жорстких обмежувальних заходів в країні, введених раніше у зв'язку з пандемією SARS-CoV-2", - пишуть у виданні.
За словами канцлера, при збереженні необхідних запобіжних заходів з 14 квітня до роботи зможуть приступити невеликі магазини з площею до 400 квадратних метрів, а також спеціалізовані торговельні підприємства, де продаються будівельні та садові приналежності.
У той час як з 1 травня по плану повинні відкритися всі інші магазини, торгові центри та перукарні.
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Повідомляється, що остаточне рішення з цього приводу буде прийнято в кінці квітня. Школи, однак, будуть закриті щонайменше до середини травня, а всі масові заходи скасовано до кінця червня.
Додамо, що Курц до 1 травня продовжив обмеження на пересування населення. На даний момент жителі мають право покинути будинок з чотирьох причин: щоб піти на роботу, за продуктами, допомогти іншим людям і, для індивідуальних занять спортом на свіжому повітрі.
Відзначимо, що в Австрії, кількість померлих від наслідків COVID-19 досягла 220, інфіковані понад 12 тисяч, одужали - 3463 людини.
Як раніше повідомляв УНН, влада Чилі скасовує карантин на острові Пасхи.