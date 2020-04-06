Власти Чили отменяет карантин на острове Пасхи: местные жители против
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правительство Чили приняло решение не продлевать действие загальногонационального карантина на острове Пасхи, так как новых случаев заражения коронавирусом там обнаружено не было. Однако местные жители против таких мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rnz.
"Меры по изоляции должны были продолжиться еще на одну неделю, но сегодня в Сантьяго (столице Чили - ред.) объявили, что остров откроется для полетов через два дня", - говорится в сообщении.
Сообщается, что местные жители острова Пасхи против этого, потому что все инфицированные коронавирусом на острове, вероятно, вступали в контакт еще с 120 людьми и этот период изоляции был просто необходим.
По мнению местных, для острова также могут представлять угрозу и случаи на континентальной территории Чили, 34 из которых - летальные.
Из-за открытия аэропорта не исключаются и акции протеста в ближайшие дни.
Напомним, что первый случай коронавируса на острове Пасхи зафиксировали 24 марта.