Власти Чили отменяет карантин на острове Пасхи: местные жители против

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правительство Чили приняло решение не продлевать действие загальногонационального карантина на острове Пасхи, так как новых случаев заражения коронавирусом там обнаружено не было. Однако местные жители против таких мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rnz.