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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 93896 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 102161 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 104268 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 103379 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111666 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100361 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104937 просмотра

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5 марта, 08:02 • 106571 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131508 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130433 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Власти Чили отменяет карантин на острове Пасхи: местные жители против

Власти Чили отменяет карантин на острове Пасхи: местные жители против

Киев  •  УНН

 • 17491 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Правительство Чили приняло решение не продлевать действие загальногонационального карантина на острове Пасхи, так как новых случаев заражения коронавирусом там обнаружено не было. Однако местные жители против таких мер. Об этом сообщает УНН со ссылкой на rnz.

"Меры по изоляции должны были продолжиться еще на одну неделю, но сегодня в Сантьяго (столице Чили - ред.) объявили, что остров откроется для полетов через два дня", - говорится в сообщении.

Сообщается, что местные жители острова Пасхи против этого, потому что все инфицированные коронавирусом на острове, вероятно, вступали в контакт еще с 120 людьми и этот период изоляции был просто необходим.

По мнению местных, для острова также могут представлять угрозу и случаи на континентальной территории Чили, 34 из которых - летальные.

Из-за открытия аэропорта не исключаются и акции протеста в ближайшие дни.

Напомним, что первый случай коронавируса на острове Пасхи зафиксировали 24 марта.

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