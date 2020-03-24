На острове Пасхи зафиксировали первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован на чилийском острове Пасхи - самом удаленном населенном острове в мире. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fayer Wayer.
“Сегодня утром власти острова Пасхи сообщили информацию о первом человеке, зараженном коронавирусом — это 73-летняя женщина”, — пишут в издании.
В настоящее время ее состояние стабильно, а органы здравоохранения отслеживают все возможные контакты женщины.
Власти острова, в связи с этим, рекомендуют меры профилактики дальнейшего распространения коронавируса, поэтому жителям предлагается не приближаться друг к другу на расстояние менее метра, прикрывать рот рукой при кашле или чихании, а также чаще мыть руки.
Сообщается, что в Чили до вчерашнего дня число зараженных составляло 746 человек, однако ожидается, что сегодня это число увеличится.
Отметим, что местные власти 19 марта ввели карантин на всей территории острова, а 16 марта был закрыт местный аэропорт.
Напомним, что коронавирус подтвердили у экс-президента Финляндии.