На острові Пасхи зафіксували перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Перший випадок зараження коронавірусом зафіксований на чилійському острові Пасхи - найвіддаленішому населеному острові в світі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fayer Wayer.
"Сьогодні вранці влада острова Пасхи повідомила інформацію про першу людину, зараженому коронавірусом - це 73-річна жінка", - пишуть у виданні.
У даний час її стан стабільний, а органи охорони здоров'я відстежують всі можливі контакти жінки.
Влада острова, в зв'язку з цим, рекомендує заходи профілактики подальшого поширення коронавірусу, тому жителям пропонується не наближатися один до одного на відстань менше метра, прикривати рот рукою під час кашлю або чхання, а також частіше мити руки.
Повідомляється, що в Чилі до вчорашнього дня кількість заражених становила 746 осіб, проте очікується, що сьогодні ця кількість збільшиться.
Відзначимо, що місцева влада 19 березня ввела карантин на всій території острова, а 16 березня був закритий місцевий аеропорт.
Нагадаємо, що коронавірус підтвердили у експрезидента Фінляндії.