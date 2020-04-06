Влада Чилі скасовує карантин на острові Пасхи: місцеві мешканці проти

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уряд Чилі прийняв рішення не продовжувати дію загальногонаціонального карантину на острові Пасхи, так як нових випадків зараження коронавірусом там виявлено не було. Однак місцеві жителі проти таких заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на rnz.