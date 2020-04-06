Влада Чилі скасовує карантин на острові Пасхи: місцеві мешканці проти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Уряд Чилі прийняв рішення не продовжувати дію загальногонаціонального карантину на острові Пасхи, так як нових випадків зараження коронавірусом там виявлено не було. Однак місцеві жителі проти таких заходів. Про це повідомляє УНН із посиланням на rnz.
"Заходи по ізоляції повинні були продовжитися ще один тиждень, але сьогодні в Сантьяго (столиці Чилі - ред.) оголосили, що острів відкриється для польотів через два дні", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що місцеві жителі острова Пасхи проти цього, тому що всі інфіковані коронавірусом на острові, ймовірно, вступали в контакт ще з 120 людьми і цей період ізоляції був просто необхідний.
На думку місцевих, для острова також можуть представляти загрозу і випадки на континентальній частині Чилі, 34 з яких - летальні.
Через відкриття аеропорту не виключаються і акції протесту в найближчі дні.
Нагадаємо, що перший випадок коронавірусу на острові Пасхи зафіксували 24 березня.