Австрия начала ослабление карантинных мероприятий

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. С сегодняшнего дня в Австрии открываются небольшие магазины, которые не работали последние несколько недель в результате ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает издание Kurier, передает УНН.

Так, сегодня в Австрии смогли снова открыться магазины, площадь которых не превышает 400 квадратных метров. Строительные магазины также являются частью так называемой первой волны открытия, независимо от размера их торговых площадей.

Кроме того, заправочные станции и автомойки, автомобильные и велосипедные мастерские, торговля строительными материалами, железом и деревом, ломбарды и торговля драгоценными металлами вновь стали доступными для австрийцев.

В то же время магазины в торговых центрах остаются закрытыми до 2 мая, за исключением тех, которые продают товары первой необходимости. К ним относятся продуктовые, аптеки, табачные киоски или магазины мобильных телефонов.

К тому же, по словам вице-канцлера Вернера Коглера, следующим шагом будет спорт: с завтрашнего дня занятия спортом должны быть возможны, с минимальной дистанцией в один метр.

Об ослаблениях в культурном секторе можно будет говорить ближе к концу недели.

Как сообщал УНН, ранее федеральный канцлер Курц объявил, что при условии, если количество заболеваний коронавирусом в Австрии продолжит уменьшаться, то первые небольшие магазины могут начать работать с 14 апреля, все остальные торговые точки, включая торговые центры, а также парикмахерские - с 1 мая.

Согласно данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США), на сегодня в Австрии зарегистрировано 14 102 подтвержденных случая заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

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