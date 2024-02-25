В Австрии будет экспонироваться уникальная украинская выставка "In the Eye of the Storm. Модернизм в Украине"
Выставка представит модернистские художественные течения в Украине начала 20-го века через шедевры из киевских, львовских и харьковских музеев.
Воздушные силы сообщили об обнаружении беспилотников в Винницкой и Полтавской областях
Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщили об обнаружении беспилотников Shahed иранского производства в Винницкой и Полтавской областях.
Группы мужчин пытались нелегально пересечь границу со Словакией
Несколько групп мужчин незаконно пытались попасть в Словакию из Украины и были задержаны пограничниками.
Воздушные силы фиксируют изменение движения направлений "Шахедов" в областях
Военно-воздушные силы Украины сообщили, что беспилотники "Шахеды" иранского производства, которые нацеливались на районы в центральной части Украины, были зафиксированы в направлении северных и северо-восточных областей.
США и Великобритания нанесли авиаудары по 18 объектам хуситов в Йемене
Америка и Британия выпустили ракеты по 18 объектам хуситов в Йемене, уничтожив тайники с оружием, средства противовоздушной обороны, радары и вертолеты, использовавшиеся поддерживаемой Ираном группировкой.
Сообщается о перемещении иранских беспилотников "Шахед" над несколькими областями
Военно-воздушные силы Украины информируют о наблюдении иранских беспилотников "Шахед", которые передвигаются между несколькими регионами Украины.
рф распространяет фейк о применении Украиной американского химического оружия в условиях войны
рф распространила фейковую "новость" о том, что ВСУ применили американские химические боеприпасы против российских войск, но анализ показал, что это была бездоказательная пропаганда, направленная на дискредитацию Украины.
Воздушные силы сообщают о новой группе иранских беспилотников "Шахед"
Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении групп беспилотников "Шахед" иранского производства в некоторых регионах страны.
Мошенники взломали аккаунты Офиса Омбудсмана, чтобы обмануть семьи военнопленных
Мошенники взломали аккаунты офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, чтобы обманным путем предложить семьям военнопленных включить их родственников в списки на обмен за деньги.
Иранские беспилотники движутся в направлении Кировоградской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о перемещении беспилотников "Шахед" иранского производства из Николаевской области в направлении Кировоградской.