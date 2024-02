В Австрии будет экспонироваться уникальная украинская выставка "In the Eye of the Storm. Модернизм в Украине"

В Австрии состоится уникальная выставка "In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine", которая демонстрирует художественные движения Украины в первой половине ХХ века.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В ведущем австрийском музее Бельведер с 22 февраля по 2 июня 2024 года будет экспонироваться уникальная выставка "In the Eye of the Storm. Модернизм в Украине".

Это первая масштабная презентация за пределами Украины, отражающая международный и авангардный характер художественных движений украинского государства в первой половине ХХ века.

Выставка представит шедевры украинских художников из таких культурных центров, как Киев, Львов и Харьков. Экспозиция будет подбираться из коллекций Национального художественного музея Украины.

Вы увидите разнообразие цветов и силу линий, присущие модернизму, например, стенописи Бойчука. И какой же контраст - знать, что все это создано в годы мировой, потом гражданской войны, большевистского террора, а впоследствии - сталинских репрессий. Какой контраст - знать, что тот же Михаил Бойчук, создатель собственной школы, человек, который мог дать мировой культуре так много, был расстрелян с учениками и женой по обвинению в национализме. Советская империя не давала шанса тем, кто любил свой народ. Вот что значит быть в эпицентре бури - это ежеминутно рисковать жизнью, но находить силы творить - заявила первая леди Украины Елена Зеленская.

Добавим

Выставка будет под кураторством специалистов в области искусства - Константина Акинши, Кати Денисовой, Марины Дроботюк и Елены Кашубой-Вольвач.

