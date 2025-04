В Австрії експонуватиметься унікальна українська виставка "In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine"

У Австрії відбудеться унікальна виставка "In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine", яка демонструє мистецькі рухи України у першій половині ХХ століття.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

У провідному австрійському музеї Бельведер з 22 лютого по 2 червня 2024 року експонуватиметься унікальна виставка "In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine".

Це перша масштабна презентація за межами України, що відображає міжнародний та авангардний характер мистецьких рухів української держави у першій половині ХХ століття.

Виставка представить шедеври українських митців з таких культурних центрів, як Київ, Львів і Харків. Експозиція буде підбиратися з колекцій Національного художнього музею України.

Ви побачите розмаїття кольорів і силу ліній, притаманні модернізму, наприклад, стінописи Бойчука. І який же контраст – знати, що все це створено в роки світової, потім громадянської війни, більшовицького терору, а згодом – сталінських репресій. Який контраст – знати, що той же Михайло Бойчук, творець власної школи, людина, яка могла дати світовій культурі так багато, був розстріляний з учнями та дружиною за звинуваченням у націоналізмі. Радянська імперія не давала шансу тим, хто любив свій народ. Ось що значить бути в епіцентрі бурі – це щохвилини ризикувати життям, але знаходити сили творити – заявила перша леді України Олена Зеленська.

Додамо

Виставка буде під кураторством фахівців у галузі мистецтва – Костянтина Акінші, Каті Денисової, Марини Дроботюк та Олени Кашубою-Вольвач.

