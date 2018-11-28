Интенсивные дожди затопили Сидней

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104168 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109760 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146399 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141928 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135186 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127689 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169302 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118048 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141619 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145399 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В крупнейшем городе Австралии, Сиднее, прошел сильный ливень. За полтора часа в некоторых частях города выпало более 90 мм осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC Online.

"Один из наиболее пострадавших районов стал Мосман, где выпало 111 мм дождя", - сообщает австралийское издание.

Пресс-секретарь бюро метеорологии Роб Таггарт назвал количество осадков "феноменальными".

"91 миллиметр выпал за 90 минут, это в основном эквивалент 100-летней события", - сказал он.

Представители крупнейшей австралийской компании в области электроэнергетики Ausgrid сообщили, что из-за шторма в Сиднее и пригородах без света остались 8 тысяч домов. Дождь затопил автомобильные дороги, в аэропорту закрыли две из трех взлетно-посадочных полос. Общественный транспорт в некоторых районах города не ходит.

Двое полицейских получили ранения, помогая автомобилистам на затопленной дороге.

Служба спасения целом получила более полторы тысячи запросов о помощи.

Как сообщал УНН, по меньшей мере 35 человек погибли из-за мощного циклона "Гаджа", который ударил по штату Тамилнад на юго-востоке Индии.

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