Интенсивные дожди затопили Сидней
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В крупнейшем городе Австралии, Сиднее, прошел сильный ливень. За полтора часа в некоторых частях города выпало более 90 мм осадков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC Online.
"Один из наиболее пострадавших районов стал Мосман, где выпало 111 мм дождя", - сообщает австралийское издание.
Пресс-секретарь бюро метеорологии Роб Таггарт назвал количество осадков "феноменальными".
"91 миллиметр выпал за 90 минут, это в основном эквивалент 100-летней события", - сказал он.
Представители крупнейшей австралийской компании в области электроэнергетики Ausgrid сообщили, что из-за шторма в Сиднее и пригородах без света остались 8 тысяч домов. Дождь затопил автомобильные дороги, в аэропорту закрыли две из трех взлетно-посадочных полос. Общественный транспорт в некоторых районах города не ходит.
Двое полицейских получили ранения, помогая автомобилистам на затопленной дороге.
Служба спасения целом получила более полторы тысячи запросов о помощи.
Как сообщал УНН, по меньшей мере 35 человек погибли из-за мощного циклона "Гаджа", который ударил по штату Тамилнад на юго-востоке Индии.