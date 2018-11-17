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Циклон "Гаджа" в Індії забрав життя вже 35 людей

Циклон "Гаджа" в Індії забрав життя вже 35 людей

Київ • УНН

 • 10743 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Щонайменше 35 людей загинули через потужний циклон "Гаджа", який вдарив по штату Тамілнад на південному сході Індії. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Indian Express.

Циклон зачепив понад 82 тисяч осіб. Люди сховалися від стихії у 471 центрі допомоги у шести районах.

Циклон вдарив по штату Тамілнад у ніч на п'ятницю, прийшовши з боку Бенгальської затоки, несучи сильні зливи і штормовий вітер поривами до 120 км/ч.

Раніше було відомо про 11 загиблих.

Нагадаємо, на північне узбережжя Філіппін обрушився потужний тайфун "Мангхут", в результаті чого загинули близько 100 людей.

Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинули, ще 105 отримали травми у Японії через тайфун "Трамі".

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