Циклон "Гаджа" в Індії забрав життя вже 35 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Щонайменше 35 людей загинули через потужний циклон "Гаджа", який вдарив по штату Тамілнад на південному сході Індії. Про це УНН повідомляє з посиланням на The Indian Express.
Циклон зачепив понад 82 тисяч осіб. Люди сховалися від стихії у 471 центрі допомоги у шести районах.
Циклон вдарив по штату Тамілнад у ніч на п'ятницю, прийшовши з боку Бенгальської затоки, несучи сильні зливи і штормовий вітер поривами до 120 км/ч.
Раніше було відомо про 11 загиблих.
Нагадаємо, на північне узбережжя Філіппін обрушився потужний тайфун "Мангхут", в результаті чого загинули близько 100 людей.
Як повідомляв УНН, щонайменше двоє людей загинули, ще 105 отримали травми у Японії через тайфун "Трамі".