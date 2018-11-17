Циклон "Гаджа" в Индии забрал жизни уже 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. По меньшей мере 35 человек погибли из-за мощного циклона "Гаджа", который ударил по штату Тамилнад на юго-востоке Индии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на The Indian Express.
Циклон затронул более 82 тысяч человек. Люди укрылись от стихии в 471 центре помощи в шести районах.
Циклон ударил по штату Тамилнад в ночь на пятницу, придя со стороны Бенгальского залива, неся сильные ливни и штормовой ветер порывами до 120 км/ч.
Ранее было известно об 11 погибших.
Напомним, на северное побережье Филиппин обрушился мощный тайфун "Мангхут", в результате чего погибли около 100 человек.
Как сообщал УНН, по меньшей мере два человека погибли, еще 105 получили травмы в Японии из-за тайфуна "Трами".