Інтенсивні дощі затопили Сідней
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. В найбільшому місті Австралії, Сіднеї, пройшла сильна злива. За півтори години в деяких частинах міста випало понад 90 мм опадів. Про це повідомляє УНН із посиланням на ABC Online.
"Одним з найбільш постраждалих районів став Мосман, де випало 111 мм дощу", - повідомляє австралійське видання.
Прес-секретар бюро метеорології Роб Таггарт назвав кількість опадів "феноменальними".
"91 міліметр випав за 90 хвилин, це в основному еквівалент 100-річної події", - сказав він.
Представники найбільшої австралійської компанії в галузі електроенергетики Ausgrid повідомили, що через шторм в Сіднеї й передмістях без світла залишилися 8 тисяч будинків. Дощ затопив автомобільні дороги, в аеропорту закрили дві з трьох злітно-посадкових смуг. Громадський транспорт в деяких районах міста не ходить.
Двоє поліцейських отримали поранення, допомагаючи автомобілістам на затопленій дорозі.
Служба порятунку загалом отримала понад півтори тисячі запитів про допомогу.
Як повідомляв УНН, щонайменше 35 людей загинули через потужний циклон "Гаджа", який вдарив по штату Тамілнад на південному сході Індії.