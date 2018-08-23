В Австралии трое министров подали в отставку и требуют этого от премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Три ключевых министра правительства Австралии подали прошение об отставке, поддержав требование о созыве внеочередного собрания Либеральной партии (ЛП) для “устранения неопределенности в отношении руководства”. Министр финансов Матиас Корманн, министр связи и искусств Митч Файфилд и министр занятости и инноваций Микелия Кэш заявили об этом в четверг на совместной пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News Australia, сообщает УНН.
Лишившись поддержки сразу трех министров от ЛП, премьер-министр и лидер партии Малколм Тёрнбулл может оказаться перед перспективой отставки уже сегодня. Тремя часами ранее бывший министр внутренних дел либерал Питер Даттон заявил, что намерен во второй раз за три дня оспорить лидерство Тёрнбулла в партии. Об этом Даттон написал в Twitter.
По его мнению, премьер-министр больше не может рассчитывать на поддержку большинства в партии и должен уступить лидерство. В связи с этим Даттон обратился к Тёрнбуллу с требованием собрать однопартийцев для повторного голосования уже сегодня.
“Я попросил его созвать заседание, на котором я бы бросил вызов руководству Либеральной партии”, — написал Даттон. Его позицию разделяет часть министров действующего кабинета.
Как сообщал УНН, министр рыбного хозяйства Норвегии Пер Сандберг пошел в отставку, а также покинул пост заместителя председателя Партии прогресса (FrP) за нарушения правил безопасности во время поездки в Иран.