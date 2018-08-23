В Австралії троє міністрів подали у відставку і вимагають цього від прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Три ключових міністра уряду Австралії подали прохання про відставку, підтримавши вимогу про скликання позачергових зборів Ліберальної партії (ЛП) для “усунення невизначеності щодо керівництва”. Міністр фінансів Матіас Корманн, міністр зв’язку і мистецтв Мітч Файфілд і міністр зайнятості і інновацій Мікелія Кеш заявили про це в четвер на спільній прес-конференції, яку транслював телеканал Sky News Australia, повідомляє УНН.
Втративши підтримку відразу трьох міністрів від ЛП, прем’єр-міністр і лідер партії Малколм Тернбулл може опинитися перед перспективою відставки вже сьогодні. Трьома годинами раніше колишній міністр внутрішніх справ ліберал Пітер Даттон заявив, що має намір вдруге за три дні оскаржити лідерство Тернбулла в партії. Про це Даттон написав в Twitter.
На його думку, прем’єр-міністр не може розраховувати на підтримку більшості в партії і повинен поступитися лідерством. У зв’язку з цим Даттон звернувся до Тернбулл з вимогою зібрати однопартійців для повторного голосування вже сьогодні.
“Я попросив його скликати засідання, на якому я б кинув виклик керівництву Ліберальної партії”, — написав Даттон. Його позицію поділяє частина міністрів чинного кабінету.
Як повідомляв УНН, міністр рибного господарства Норвегії Пер Сандберг пішов у відставку, а також залишив пост заступника голови Партії прогресу (FrP) через порушення правил безпеки під час поїздки до Ірану.