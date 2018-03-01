В Австралии планируют ввести минимальные розничные цены на алкоголь

Введение МРЦ на алкоголь в Австралии назвали “радикальной законодательной реформой”. Правда, заработает нововведение только на севере Австралии, так как эта территория имеет самый высокий уровень потребления алкоголя на душу населения во всем мире.

В частности, в Дарвине (столица Северной территории Австралии — ред.) МРЦ на алкоголь будет составлять 1,3 дол. за единицу товара. А самая дешевая бутылка вина жителям столицы обойдется в 9 долл.

Одна из причин введения МРЦ на алкоголь в Австралии — “облегчить проблему обесценивания вина, которое порой стоит дешевле, чем вода”.

Напомним, как сообщал УНН, с 1 мая текущего года МРЦ на алкогольные напитки вводит Шотландия. Аналогичную инициативу поддержали и в Англии.

Также, недавно МРЦ на алкоголь пересмотрели в Беларуси.

Отметим, что в Украине МРЦ на алкоголь были пересмотрены в сентябре прошлого года. По словам экспертов, если цена алкогольного напитка ниже установленной МРЦ, то такой алкоголь, скорее всего, — поддельный, или же с него не уплачены налоги.

Как пояснила генеральный директор компании Eastern Beverage Trading Ольга Ивушкина, повышение МРЦ на водочные изделия в Украине является следствием налоговой нагрузки на отрасль.

“Цены на алкоголь не могут оставаться неизменными, когда растут налоговые отчисления. Если теоретически предположить, что после повышения акцизов стоимость алкоголя не меняется, то получается, что эти акцизы просто неуплачены. Именно так и действуют дельцы серого, то есть нелегального алкогольного рынка. У всех остальных — легальных производителей — нет другого выхода, как продавать свои напитки по ценам на уровне около 80 грн за 0,5 л. То же касается и зависимости МРЦ от цены спирта, которая за последний год повышалась уже 2 раза. Объективно, не может же стоимость бутылки водки оставаться неизменной в то время, как стоимость спирта выросла ориентировочно на 20%”, — уточнила она.