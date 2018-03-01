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В Австралії планують ввести мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

В Австралії планують ввести мінімальні роздрібні ціни на алкоголь

Київ • УНН

 • 8747 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Уряд Австралії планує ввести мінімальні роздрібні ціни на алкогольну продукцію, передає УНН з посиланням на The Guardian.

Введення МРЦ на алкоголь в Австралії назвали “радикальною законодавчою реформою”. Правда, запрацює нововведення тільки на півночі Австралії, оскільки ця територія має найвищий рівень споживання алкоголю на душу населення в усьому світі.

Зокрема, в Дарвіні (столиця Північної території Австралії — ред.) МРЦ на алкоголь становитиме 1,3 дол. за одиницю товару. А найдешевша пляшка вина жителям столиці обійдеться в 9 дол.

Одна з причин введення МРЦ на алкоголь в Австралії — “полегшити проблему знецінення вина, яке часом коштує дешевше, ніж вода”.

Як повідомляв УНН, з 1 травня поточного року МРЦ на алкогольні напої вводить Шотландія. Аналогічну ініціативу підтримали і в Англії.

Також нещодавно МРЦ на алкоголь переглянули в Білорусі.

Зазначимо, що в Україні МРЦ на алкоголь були переглянуті у вересні минулого року. За словами експертів, якщо ціна алкогольного напою нижче встановленої МРЦ, то такий алкоголь, швидше за все, — підроблений, або ж з нього не сплачені податки.

Як пояснила генеральний директор компанії Eastern Beverage Trading Ольга Івушкіна, підвищення МРЦ на горілчані вироби в Україні є наслідком податкового навантаження на галузь.

“Ціни на алкоголь не можуть залишатися незмінними, коли зростають податкові відрахування. Якщо теоретично припустити, що після підвищення акцизів вартість алкоголю не змінюється, то виходить, що ці акцизи просто несплачені. Саме так і діють ділки сірого, тобто нелегального алкогольного ринку. У всіх інших — легальних виробників — немає іншого виходу, як продавати свої напої за цінами на рівні близько 80 грн за 0,5 л. Те ж стосується і залежності МРЦ від ціни спирту, яка за останній рік підвищувалася вже 2 рази. Об’єктивно, що не може ж вартість пляшки горілки залишатися незмінною в той час, як вартість спирту зросла орієнтовно на 20%”, — уточнила вона.

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