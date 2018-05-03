В Австралии кенгуру нападают на туристов из-за моркови
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Людей предостерегли от кормления кенгуру на популярном туристическом месте в Австралии после ряда нападений животных, передает УНН со ссылкой на BBC.
Каждую неделю тысячи людей посещают усадьбу при больнице в Морисети, штат Новый Южный Уэльс, чтобы увидеть диких кенгуру.
Однако недавно некоторые туристы были избиты, поцарапанны и получили серьезные порезы от голодных сумчатых животных, любимой закуской которых является морковь.
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Местный депутат Грег Пайпер говорит, что необходимы срочные меры для обучения туристов.
"Хотя кенгуру милые, они также способны причинить вред", - сказал Пайпер.
По его словам, эта проблема обострилась за последние несколько лет после резкого увеличения количества посетителей.
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"Социальные медиа изменили все", - говорит Пайпер.
Instagram, Facebook и блоги размещают советы, где можно быстро воспроизвести идеальный "Roo selfie" - селфи с кенгуру.