В Австралии кенгуру нападают на туристов из-за моркови

Каждую неделю тысячи людей посещают усадьбу при больнице в Морисети, штат Новый Южный Уэльс, чтобы увидеть диких кенгуру.

Однако недавно некоторые туристы были избиты, поцарапанны и получили серьезные порезы от голодных сумчатых животных, любимой закуской которых является морковь.

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Местный депутат Грег Пайпер говорит, что необходимы срочные меры для обучения туристов.

"Хотя кенгуру милые, они также способны причинить вред", - сказал Пайпер.

По его словам, эта проблема обострилась за последние несколько лет после резкого увеличения количества посетителей.

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"Социальные медиа изменили все", - говорит Пайпер.

Instagram, Facebook и блоги размещают советы, где можно быстро воспроизвести идеальный "Roo selfie" - селфи с кенгуру.